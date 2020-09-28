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30 yıldır olduğu gibi yine gündemde! İşte 6 soruda Dağlık Karabağ sorunu
Kafkasya'nın çözülemeyen aynı zamanda da dondurulamayan sorunu Dağlık Karabağ işgali, Ermenistan'ın son zamanlarda artan saldırıları nedeniyle yaklaşık 30 yıldır olduğu gibi yine gündemde. Erivan yönetiminin ülkedeki sosyal ve ekonomik sorunlarından dikkati dağıtmak için saldırılarını artırdığı yorumları yapılan krizde, Azerbaycan, topraklarının artık geri verilmesini istiyor.
Giriş Tarihi: 28.09.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 12:16
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