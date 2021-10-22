Son dakika: Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu"na video mesaj yoluyla katıldı. Başkan Erdoğan, “Erbakan Hoca sokağa ve şiddete asla prim vermezdi. Erbakan hocamız bu süreçte birileri tarafından hayalperest olarak nitelendirilse de, hayallerinden asla vazgeçmemiştir. Merhum Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna çile çektiği ideallerinden bazılarını son 19 yılda biz gerçekleştirdik.” dedi.

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