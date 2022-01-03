En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira oldu | Başkan Erdoğan canlı yayında duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren Kabine toplantısının ardından canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 LİRA OLDU

Başkan Erdoğan canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir.