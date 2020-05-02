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Son dakika: Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon |Video

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02.05.2020
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu PYD/YPG mensubu 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'de faaliyet yürüten G.D., E.Y. ve N.M. isimli 3 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından G.D.'nin 2011 yılında, E.Y.'nin ise 2014 yılında örgütün kırsal yapılanmaya katıldığı tespit edildi.

1 Ocak 2020 tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısının 75'e yükseldiği belirtildi.

MİT'YEN OPERASYON: 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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