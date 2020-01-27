Son dakika: Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğündeki depremde son durum! Can kaybı sayısı 41 oldu

Son dakika haberine göre; Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan kurtarma çalışmalarından bir acı haber daha geldi. Sürsürü Mahallesi'nde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Buna göre can kaybı sayısı 41 oldu ve enkaz altında kalan son vatandaş da enkazdan çıkarıldı. AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" açıklamasını yaptı.