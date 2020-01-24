Son dakika: Elazığ depreminde yıkılan binalardan ilk görüntü!

Son dakika haberine göre Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan deprem, Kahramanmaraş, Niğde, Hatay, Malatya, Adana, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Diyarbakır'da da hissedildi. Deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sivrice'de 5 yıkık bina, 2 yaralı var" ifadelerini kullandı. İşte Elazığ'da yıkılan binalar...