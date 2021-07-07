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Düzce'de sağanak sonra sel! Vali Cevdet Atay A Haber'e son durumu anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2021 00:37
Güncelleme:07.07.2021 00:38
Son dakika haberi: Düzce’de etkili olan sağanak yağışta sokaklar göle dönerken, taşan derelere yakın evler tedbir amaçlı boşaltılıyor. Vali Cevdet Atay A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Atay, bölgedeki son durumu aktardı. 13 köyün selden etkilendğini aktaradan Vali ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanamadığını belirtti.
Düzce Valisi Atay A Haber'e son durumu anlattı
Düzce Valisi Atay A Haber'e son durumu anlattı
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