07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Düzce'de sağanak sonra sel! Vali Cevdet Atay A Haber'e son durumu anlattı
Son dakika haberi: Düzce’de etkili olan sağanak yağışta sokaklar göle dönerken, taşan derelere yakın evler tedbir amaçlı boşaltılıyor. Vali Cevdet Atay A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Atay, bölgedeki son durumu aktardı. 13 köyün selden etkilendğini aktaradan Vali ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanamadığını belirtti.