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11.10.2019
Son dakika: Doçka uçaksavar monteli araç böyle vuruldu! Barış Pınarı Harekatı’ndan yeni görüntü
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili yeni görüntüler paylaştı. Görüntüde İHA ile tespit edilen doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vurulduğu görülüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu.” ifadeleri kullanıldı.
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