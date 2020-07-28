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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından ABD'ye "Osman Kavala" tepkisi: Hiç kimse Türk mahkemelerine emir veremez

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Giriş: 28.07.2020 12:26
Güncelleme:28.07.2020 12:26
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimden tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılma talebine cevap verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye bir hukuk devletidir, hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının, Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklamasının, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının, Kavala hakkındaki açıklamasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığının, Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

Kavala hakkında devam eden bir yargı sürecinin olduğuna işaret eden Aksoy şunları kaydetti:

"Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adı geçen hakkında geçtiğimiz şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır. Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir."

Aksoy, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." değerlendirmesinde bulundu.

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