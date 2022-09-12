Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a gözdağı verdi: Sonuçlarına katlanırsınız

Son dakika haberi...Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Ege’nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır." dedi.

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