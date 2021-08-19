Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kabil'deki tahliyelerle ilgili konuştu. Çavuşoğlu, Afganistan'da kurulacak hükümetin tanınmasına ilişkin, "Gerçekten kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı bunu görmemiz lazım. Uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz." dedi. Çavuşoğlu ayrıca Afganistan'da aşağı yukarı 1500 üzerinde Türk vatandaşın olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Mehmetçik güvende" mesajı verdi. Her iki bakanın açıklamalarından kritik başlıkları İlter Yeşiltaş aktardı.

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