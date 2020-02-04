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04.02.2020

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(İdlib'de) Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz." dedi. Ayrıca Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, "Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya'ya önemli görev düşüyor" ifadesini kullandı.

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