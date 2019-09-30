Son dakika deprem! İstanbul'da 3,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika deprem haberi: İstanbul'da saat 16.43 sıralarında merkez üssü Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinin (EMSC) internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul Silivri açıklarında, saat 16.43'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD da dün akşam yayınladığı video ile vatandaşları uyarmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin paylaşıldığı videoda hayati uyarılarda bulunuldu. Buna göre, deprem öncesinde hasarlı elektrik kabloları ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantılarının onarılması, afet çantasının hazırlanması ve altı ayda bir güncellenmesi gerekiyor. Deprem sonrasında kişinin çevresi ve kendi emniyetinden emin olduktan sonra binayı terk etmesi uyarısı yapılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.

AFAD tarafından yapılan, deprem öncesine yönelik uyarılar arasında şunlar yer alıyor:

"Hasarlı elektrik kablolarını ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantılarını onarın. Su ve gaz kaçaklarını önlemek için esnek tesisat malzemeleri kullandırın. Su ısıtıcınızı, buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara veya yere sabitleyin. Ailenizle 'çök, kapan, tutun' hareketinin tatbikatını yapın. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın. Binanızın dayanıklılığını kontrol ettirin. Olası can ve mal kayıplarını önlemek için binanızın tasarımını değiştirmeyin. Afet çantanızı hazırlayın ve altı ayda bir güncelleyin."