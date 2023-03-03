Son dakika: Deprem bölgesinde sınava girecekler dikkat! ÖSYM'den flaş açıklama

Son dakika haberleri... ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek." ifadelerine yer verildi.

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