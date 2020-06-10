Son dakika: Darbeci Hafter Libya’dan kaçtı! Hangi ülkeye kaçtı? Neden kaçtı? Uzman isimler canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Darbeci Hafter'in Libya'dan kaçtığını dünya A Haber'den öğrendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber canlı yayınında darbeci Hafter ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Akar, “Libya dışında olduğuna dair haberler geldi” ifadelerini kullandı. Peki Hafter hangi ülkeye kaçtı? Neden kaçtı? SETA Dış Politikalar direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Darbeci Hafter'in Libya'dan kaçtığını dünya A Haber'den öğrendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber canlı yayınında darbeci Hafter ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Akar, "Libya dışında olduğuna dair haberler geldi" ifadelerini kullandı. Peki Hafter hangi ülkeye kaçtı? Neden kaçtı? SETA Dış Politikalar direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamaların satır başları;

MISIR'A MI KAÇTI?

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: Kaçmışsa en yakın yer Mısır biliyorsunuz orada. Daha önce Kahire bildirgesini yayınlarken de oraya gitmişti Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşmeye orada hazırlanarak 8 Haziran akşamına kadar ateşkes ilanı söz konusuydu.

BEKLENMEYEN BİR GELİŞME DEĞİL

SETA Dış Politikalar direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman: Doğrusu bu beklenmeyen bir gelişme değil. Çünkü son birkaç haftadır ulusal mutabakat hükümetine bağlı bir birlikler Türkiye'nin desteği ile çok ciddi başarılar elde etti. Dolayısıyla üstün el noktasına geldikten sonra hem Libya iç siyasetinde hem de Libya'ya müdahil olan uluslararası aktörlerin tavırlarında çok ciddi bir dengesizlik durumu ortaya çıktı.

AFRİKA'DA BİR YERDE BÜYÜK OLASILIKLA MISIR'DA

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu: Son iki hafta içerisinde olanlara baktığımızda burada Rus yanlısı diye ifade edebileceğimiz parasını Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği Wagner grubu Trablus'un altında bulunuyordu burayı terk etti. Burada bir güç boşluğu oluştu. Hafter yeni çalkantılı dönem içerisinde kendisine Libya'nın içinden bir destek bulamadı. Afrika'da bir yerde büyük olasılıkta Mısır'da duruyor.