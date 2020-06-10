Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber'de
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber'de özel yayınında gündemi değerlendirdi. Bakan Akar, TSK'daki koronavirüs tedbirleriyle ilgili, "Operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı, operasyon bölgeri dışında da 96 pozitif vakamız var" dedi. Öte yandan son günlerde sosyal medyaya yansıyan asker uğurlamalarıyla ilgili de, "Gençlerimize yakışmayan bazı manzaralar görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
TSK'DA KOVİD-19 İLE MÜCADELE
Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Bu vesileyle tüm Koronavirüs nedeniyle kaybettiklerimize Allah'tan rahmet hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var.
Ateş ölçer, termal kamerayı da üretir hale geldik.
Maske, mesafe ve temizlik konusunu ilk günden gündemimize aldık. Bütün geniş bir şekilde TSK bünyesinde faaliyetleri arkadaşlarımız yürüttü ve başarılı oldu. Terhislerimiz ve celplerimiz ertelenmişti. Evlatlarımızın sağlıklı dönmeleri ve birliklerine sağlıklı teslim olmaları önemli. Onun için kararlarımızı bu şekilde uyguladık.
ASKER UĞURLAMA NASIL OLMALI?
Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Kalbinde çok özel bir yeri var. Evlatlarını askere gönderirken sevinçli bir şekilde kutlaması gayet normal. Ama bizim gelenek göreneklerimize göre olması lazım. Kutsal bir göreve giden gençlerimize yaraşmayan bazı manzaralar görüyoruz. Buna bir tedbir almak için gayret gösteriyoruz. Şehri rahatsız edecek durumlardan kaçınmak gerekir. Gençlerimize yakışmayan bazı manzaraları görüyoruz. Sağlıklı dönmeleri ve birliklerine teslim olmaları önemli.
BAKAN AKAR'DAN CELP AÇIKLAMASI
İnşallah kazasız belasız birliklerine teslim olmaları için 182 bin gencimize PCR testi yapılacak. Biz bu konuda askerlerimiz ve halkımızın sağlığı konusunda tavizsiz bir çalışma içerisindeyiz.
LİBYA, IRAK VE SURİYE'DE SON DURUM NE?
ABD ve Rusya'dan sorumlulularını yerine getirmesini bekliyoruz.
SURİYE SINIRINDA GÜVENLİ BÖLGE
Tacizler var, ne gerekirse yapmaya hazırız.
İDLİB MUTABAKATI NE OLDU?
İdlib'de Ruslarla 16'ncı devriye de sona erdi.
KUZEY IRAK'TA TERÖR OPERASYONLARI
Özel hedeflere karşı başarılı operasyonlar sürüyor.
TERÖRLE MÜCADELE
24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi.
LİBYA'DA HAFTER GÜÇLERİ GERİLİYOR
En bütük güç haklı olmak, adalete-hukua uygun olmak. Arkasındaki destek çekildikçe, ortadan kalktıkça Hafter'in orada kaybolacağı kesin. Rusya, Libya'da uçaları olduğunu reddediyor.
Hafter'in Libya dışında olduğu yönünde bilgi aldık. Amacı belli olmamakla birlikte bazı haberler, bazı bilgiler bize ulaşıyor.
YUNAN BAKAN'DAN 'SAVAŞ' AÇIKLAMASI
Biz Yunanistan ile Ege'de, Akdeniz'de olabildiğince sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek suretiyle, konuşmak suretiyle sorunları aşmak kararlılığıyla çalışıyoruz. Ve bu noktada da bazı ilerlemeler kaydediyoruz. Türkiye ile matematiksel olarak savaşacaklarını düşünmüyorum. Konuşalım tartışalım diyoruz. Ama biz bunu söylüyoruz diye bunun yanlış anlaşılmasına, tehdide vs. de boyun eğmeyeceğimizi de söylüyoruz. Silahlandırdıkları adaları silahsızlandırmaları lazım.
YUNANİSTAN'IN 'AYASOFYA' TEPKİSİ
Ayasofya her şeyiyle Türkiye'nindir, Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı ve hukukudur. Yetkili kurumlarımız ne isterse o olur. Bunu yabancılar dizayn edemez. Türkiye'yi bu konularda test edemezler.
ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
F35'teki sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Görüşmeler sürüyor. S400 ve Patriot konusundaki gelişmeler malum. Bizim patriot alabileceğimizi defalarca ilettik. Ama siz bize şimdi F35 konusunda engel koyarsanız biz de kendi milli muharip uçağımızı üretmek dahil gereken ne ise onu yaparız.
FETÖ İHRAÇLARI
15 Temmuz'dan bu yana 19 bin 692 kişi TSK'dan ihraç edildi. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürdük sürdürüyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir dönemde hiçbir haine giydirmemek için en titiz çalışmaları sürdürüyoruz.
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