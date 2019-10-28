Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bağdadi açıklaması |Video

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "YPG'yi meşrulaştırılmak için kullanılıyor. YPG'yi aklama çabaları bizim için kabul edilemez." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamasından sonra Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın konuya ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. İnrahim Kalın, "YPG'yi meşrulaştırılmak için kullanılıyor. YPG'yi aklama çabaları bizim için kabul edilemez." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ EN ÇOK İSLAM'A ZARAR VERDİ"

Kalın, "Terör örgütü YPG'ye paye çıkarılmaya çalışılıyor. YPG'yi meşrulaştırılmak için kullanılıyor. Terör örgütü en çok İslam'a zarar verdi. YPG'yi aklama çabaları bizim için kabul edilemez. Operasyon yapılırken askeri birimlerimiz koordinasyon yaptı. " dedi.

İşte Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu terör örgütü en çok Müslümanlara zarar vermiş bir beladır. Bunların temizlenmesi bu sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de desteklediği bir konudur. Bağdadi'nin öldürülmesi çok önemlidir. Ama buradan YPG'yi, aklamaya onlara paye çıkartma çabasının bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu söylemeliyiz. Bu terör örgütü en çok Müslümanlara zarar vermiş bir beladır. Bunların temizlenmesi bu sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de desteklediği bir konudur.

"BİRBİRLERİNDEN FARKI YOK"

DEAŞ ideolojisinin ne kadar sapkın bir ideoloji olduğuna dair Diyanet İşleri başkanlığımız da çalışmalar yaptı. Bunlara devam edilecek. Dini kullanan sapkın ideoloji anlamında DEAŞ ve FETÖ'nün birbirinden farkı yok.

"YPG'Yİ AKLAMA ÇABASI KABUL EDİLEMEZ"

YPG'ye paye bu olaydan bir paye çıkartma gibi bir çaba var. Bağdadi'nin öldürülmesi çok önemlidir. Ama buradan YPG'yi, aklamaya onlara paye çıkartma çabasının bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu söylemeliyiz.

"KOORDİNASYON YAPILDI"

Askeri istihbari birimlerimiz koordinasyon yaptı. Operasyonun gerçekleştiği gece askeri makamlarımız arasında yoğun bir diyalog olduğunu söyleyebiliriz.

"DESTEK OLUNMASI GEREKİR"

Yakalayıp iade ettiğimiz DEAŞ'lılar serbest bırakıldılar, bunlar bildiğiniz gibi terör eylemlerine karıştılar. Bizim devraldığımız bölgelerdeki DEAŞ'lılar AB ülkeleri kendi vatandaşı olan DEAŞ'lıları geri almak istemiyor, ama burada çok garip bir durum var terörle mücadele ediyorsak buna el birliği ile destek olunması gerekir.

"MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Hem sahada hem masada güçlü olmanın çok güzel bir örneğini ortaya koyduk, mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Mesrur Barzani ziyareti önceden planlanmış bir ziyaret.

"GELİP MİSAFİR OLURLAR"

Cumhurbaşkanımıza bir Londra daveti var, Cumhurbaşkanımız da haklı olarak gelin İstanbul'da Antep'de ya da Urfa'da yapalım dedi bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor eğer gerçekten bu konuyu önemsiyorlarsa bu toplantıyı gelip Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın misafiri olurlar.