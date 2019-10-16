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16.10.2019
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı. Kritik toplantının ana gündem maddedi ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor. Kritik toplantıya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabriri Lamia Ayhan aktardı.
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