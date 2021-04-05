Son dakika: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı darbe imalı bildiriye tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun A Haber canlı yayınına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. Altun, "Darbe ve vesayet imalarında bulunmaktan başka bir şey değil" ifadelerini kullanarak, "Bunlara kim destek çıktıysa hukuk önünde hesap verecekler" şeklinde konuştu.

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