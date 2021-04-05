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Son dakika: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan A Haber'de flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 05.04.2021 11:37
Güncelleme:05.04.2021 11:39
Son dakika haberi... Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı darbe imalı bildiriye tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun A Haber canlı yayınına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. Altun, "Darbe ve vesayet imalarında bulunmaktan başka bir şey değil" ifadelerini kullanarak, "Bunlara kim destek çıktıysa hukuk önünde hesap verecekler" şeklinde konuştu.
İletişim Başkanı Altundan flaş açıklamalar İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
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