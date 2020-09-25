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Son dakika: 'Cübbeli Ahmet Hoca' ifade verdi

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Giriş: 25.09.2020 12:25
Güncelleme:25.09.2020 12:29
Ahmet Mahmut Ünlü, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü. Ünlü'nün bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırmıştı. Cübbeli olarak tanınan Ünlü, bugün Beykoz’da bulunan karakola giderek ifade verdi. Sabah'tan Emir Somer'in haberinin detayları...
'Cübbeli Ahmet' ifade verdi
'Cübbeli Ahmet' ifade verdi
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