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08.11.2019

Son dakika: Çobanbey'de bombalı araç saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde emniyet binası önünde bomba yüklü kamyonet ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan beldenin merkezinde emniyet binası önünde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.

Güvenlik makamları saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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