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08.11.2019
Son dakika: Çobanbey'de bombalı araç saldırı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde emniyet binası önünde bomba yüklü kamyonet ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan beldenin merkezinde emniyet binası önünde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.
Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.
Güvenlik makamları saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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