Çin aşısı Sinovac için yeni açıklama! Sağlık Bakanlığı duyurdu

Türkiye'de milyonlar kişiye uygulanan Çin'de Sinovac şirketi tarafından üretilen Kovid-19 aşısı CoronaVac ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Türkiye'de aşılama çalışmaları son sürat devam ederken aşı sevkiyatı da tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaklaşık nüfusun 3 katı kadar aşı imzalandığını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası aşı sevkiyatı da hızla devam ediyor.

Çin ile yapılan anlaşma gereği 2 seferde toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzalandı.

10 GÜNDE 8 MİLYON DOZ SINOVAC AŞISI GELDİ

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını bildirdi. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyat ile beraber 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı. Aşı yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kullanıma sunulacak.