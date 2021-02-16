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Son dakika: CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde binlerce işçi grev başlattı!

A Haber
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Giriş: 16.02.2021 12:09
Güncelleme:16.02.2021 12:22
Son dakika haberi... Kadıköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranında zam isterken, belediye yönetimi ise enflasyonun yarısının altında kalan bir zam önerdi. Teklif karşısında işçiler dün geceden itibaren grev başlattı. Belediyenin birçok noktasında "Bu işyerinde grev var" pankartları asıldı. Belediyenin bahçesinde bu soğuk havaya rağmen çok sayıda işçi grev yapıyor. 2 bin 300 işçinin grev yaptığı CHP'li Kadıköy Belediyesin'de son yaşananları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

CHP'li Kadıköy Belediyesi ile işçiler arasındaki 8 aydır yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Kadıköy Belediyesi işçilerin taleplerini kabul etmeyince 2.300 işçi greve gitti Binaya grev pankartı asıldı.

Binaya giren işçiler kalorifer peteklerini kapattı. Eylem 00.01'de başladı.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, sözleşme sürecinde son aşamaya gelindiğini açıklamıştı.

"TALEPLERİMİZDE EŞİT ADIM ATMALIYIZ"
Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 7 aydır masadayız. Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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