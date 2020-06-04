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Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu'nun ve 2 HDP'linin milletvekilliği düştü

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Giriş: 04.06.2020 15:38
Güncelleme:04.06.2020 15:39
Son dakika haberi; CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

Söz konusu isimlerin milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda okunacak.

KCK Ana Davası'nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı.

BERBEROĞLU MİT TIRLARINDAN
CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

Berberoğlu ile Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM bekletiliyordu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü

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