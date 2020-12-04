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Son dakika: CHP'deki taciz skandallarına "organize perdeleme"! A Haber'de sert tepkiler: Kadına cinsel obje olarak bakıyorlar

A Haber
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Giriş: 04.12.2020 13:33
Güncelleme:04.12.2020 13:51
CHP'deki taciz skandalları neden örtbas edilmek isteniyor? STK'lardan neden tepki gelmiyor? CHP'li kadınlar neden sessiz? Partinin genel merkezi taciz skandallarını neden örtmeye çalışıyor? KADEM Hukuk Kurulu Üyesi Avukat İlknur Türker ve AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'deki taciz skandalları neden örtbas edilmek isteniyor? STK'lardan neden tepki gelmiyor? CHP'li kadınlar neden sessiz? Partinin genel merkezi taciz skandallarını neden örtmeye çalışıyor? KADEM Hukuk Kurulu Üyesi Avukat İlknur Türker ve AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: CHPdeki taciz skandallarına organize perdeleme! A Haberde sert tepkiler: Kadına cinsel obje olarak bakıyorlar SON DAKİKA: CHP'DEKİ TACİZ SKANDALLARINA "ORGANİZE PERDELEME"! A HABER'DE SERT TEPKİLER: KADINA CİNSEL OBJE OLARAK BAKIYORLAR
Son dakika: CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz için istenen ceza belli oldu! Cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştı SON DAKİKA: CHP MALTEPE İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI UMUT KARAGÖZ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU! CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI
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Son dakika: CHPdeki taciz skandallarına organize perdeleme! A Haberde sert tepkiler: Kadına cinsel obje olarak bakıyorlar SON DAKİKA: CHP'DEKİ TACİZ SKANDALLARINA "ORGANİZE PERDELEME"! A HABER'DE SERT TEPKİLER: KADINA CİNSEL OBJE OLARAK BAKIYORLAR

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