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Son dakika: CHP'deki taciz skandallarına "organize perdeleme"! A Haber'de sert tepkiler: Kadına cinsel obje olarak bakıyorlar
CHP'deki taciz skandalları neden örtbas edilmek isteniyor? STK'lardan neden tepki gelmiyor? CHP'li kadınlar neden sessiz? Partinin genel merkezi taciz skandallarını neden örtmeye çalışıyor? KADEM Hukuk Kurulu Üyesi Avukat İlknur Türker ve AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
CHP'deki taciz skandalları neden örtbas edilmek isteniyor? STK'lardan neden tepki gelmiyor? CHP'li kadınlar neden sessiz? Partinin genel merkezi taciz skandallarını neden örtmeye çalışıyor? KADEM Hukuk Kurulu Üyesi Avukat İlknur Türker ve AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.