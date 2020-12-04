CİNSEL OBJE OLARAK GÖRÜYORLAR

Demek ki CHP teşkilatı içindeki erkekler kadınları cinsiyet üzerinden değerlendiriyorlar. Siyasi bir varoluş değil, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir iş kadını olarak değil tam tersine cinsel obje olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Toplum için çok üzücü. Başta CHP içindeki bu derin sessizlik bu soruşturmaların yürütülmemesi parti içinde bunun sürekli örtbas edilmeye çalışılması bunun üzerine gidilmemesi başta biz kadınları hukukçuları ve tüm toplumu derinden rahatsız ediyor.

Biz KADEM olarak bu tür birçok olayın üzerine sonuna kadar gittik.