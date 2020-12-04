Son dakika: CHP'deki taciz skandallarına "organize perdeleme"! A Haber'de sert tepkiler: Kadına cinsel obje olarak bakıyorlar
CHP'deki taciz skandalları neden örtbas edilmek isteniyor? STK'lardan neden tepki gelmiyor? CHP'li kadınlar neden sessiz? Partinin genel merkezi taciz skandallarını neden örtmeye çalışıyor? KADEM Hukuk Kurulu Üyesi Avukat İlknur Türker ve AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
CHP'deki taciz skandalları neden örtbas edilmek isteniyor? STK'lardan neden tepki gelmiyor? CHP'li kadınlar neden sessiz? Partinin genel merkezi taciz skandallarını neden örtmeye çalışıyor? KADEM Hukuk Kurulu Üyesi Avukat İlknur Türker ve AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SÜREKLİLİK ARZ ETMESİNİN SEBEBİ...
KADEM Hukuk Kurulu Üyesi Avukat İlknur Türker:
Birçok kurum maalesef burada derin bir sessizliğe büründü. Burada biz şunu çok net olarak görüyoruz CHP'de maalesef bu duyduğumuz taciz skandalları ne ilk böyle giderse galiba ne de son olacak. Sistematik olarak bu skandallar CHP içinde sürüyor. Bu kadar süreklilik arz etmesinin sebebi de çok net olarak görüyoruz ki demek ki parti içinde bununla ilgili bir disiplin soruşturması kurum içi bir yaptırım mekanizması işlemiyor ki bu kadar süreklilik arz ediyor.
TOPLUM VİCDANINI ÇOK DERİNDEN YARALIYOR
Demek ki bunlar maalesef örtbas ediliyor. Örtbas edildiği için de bu şekilde sistematik bir hal almış durumda. Bizim toplumumuz şeref ve namus kavramlarına çok önem veren bir toplum dolayısıyla CHP teşkilatı içinde süreklilik haline gelmiş bu durum artık toplum vicdanını da çok derinden yaralayan bir hale geldi.
CİNSEL OBJE OLARAK GÖRÜYORLAR
Demek ki CHP teşkilatı içindeki erkekler kadınları cinsiyet üzerinden değerlendiriyorlar. Siyasi bir varoluş değil, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir iş kadını olarak değil tam tersine cinsel obje olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Toplum için çok üzücü. Başta CHP içindeki bu derin sessizlik bu soruşturmaların yürütülmemesi parti içinde bunun sürekli örtbas edilmeye çalışılması bunun üzerine gidilmemesi başta biz kadınları hukukçuları ve tüm toplumu derinden rahatsız ediyor.
Biz KADEM olarak bu tür birçok olayın üzerine sonuna kadar gittik.
HER GÜN ESEF VERİCİ BİR HADİSE
AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat:
CHP sayesinde her gün esef verici bir hadiseyle maalesef karşılaşıyoruz. Bir gün PKK'nın siyasi ayağı HDP ile anayasa çalışmaları yaptıklarını duyuyoruz. Bir gün orduya hakaret. Bir gün öğretmenlere hakaret. Bir gün suikast iddiaları. Son birkaç gündür CHP teşkilatlarında gizlenen bir takım üstü örtülmeye çabalanan kadınlarımıza yönelik taciz ve tecavüz iddiaları ki artık bu noktada cin şişeden çıkmış durumunda. Kartal, Maltepe, Ümraniye, Esenler, Sultangazi, Sivas CHP örgütlerinde kadınlara tecavüz ve taciz iddiaları had safhaya çıkmış durumda. Bu CHP'nin kadın hakları konusunda ikircikli, ikiyüzlü tutumunu ortaya koyuyor.
CHP'DEKİ KADINLAR BİLE SESLERİNİ ÇIKARMIYOR
Biz görüyoruz ki bu kadınların çığlıklarını CHP'de bir kere o örgütteki kadınlar bile duymuyor. Kadınlar bile duymak istemiyor seslerini çıkarmak istemiyorlar.
STK'LAR NEDEN SESSİZ?
STK'ların CHP ile dirsek temasında olduklarını düşünüyorum bu da açık ve net zaten. Kadın hakları konusunda da kadınların rahatça siyaset yapma yolcuğuna zemin hazırlaması gereken parti örgütlerinin de kadın hakları konusunda samimi olmadıklarını düşünüyoruz. Kadına son derece ilkel basit bir cinsel obje olarak baktıklarının açıkça bir göstergesi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)