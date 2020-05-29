29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: CHP'de kurultay öncesi 'çete' atışması |Video

Son dakika: CHP'de kurultay öncesi 'çete' atışması |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2020 15:55
Güncelleme:29.05.2020 16:07
Son dakika haberi... CHP'de kurultay öncesi hareketlilik yaşanıyor. Muhalifler sürece nasıl bakıyor? Yeni kurultay nelere gebe? Muhalifler neden “Hiçbir çetenin yanında yer almayacağız” dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz,  A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... CHP'de kurultay öncesi hareketlilik yaşanıyor. Muhalifler sürece nasıl bakıyor? Yeni kurultay nelere gebe? Muhalifler neden "Hiçbir çetenin yanında yer almayacağız" dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

FAZLA BİR ŞEY ÇIKMAZ

Açıklamalardan satır başları;

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Kurultayda çok fazla sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Muhalif sesler çıkıyor birileri bir şeyler söylüyor ama benim gördüğüm kadarıyla siyaseten bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine ya da mevcut yönetimin siyasetine alternatif hiçbir fikri tartışma yok CHP'de. Ne Fikri Sağlar cephesinde ne Muharrem İnce cephesinde.. Kemal beyin bugün Türkiye'ye ilişkin söylediği temel meselelerine yaklaşımı herhangi bir özgün CHP içerisinde rahatsızlık duyan kemalist, ulusalcı herhangi bir siyasi çıkış görmüyorum o yüzden bu kurultaydan da fazla bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum.

ÇOK TRAJİK BİR DURUM

Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz: Çok trajik bir durum yaşanıyor. Alternatif bir görüşe gruba izin verilmediği gibi sadece Kemal Kılıçdaroğlu maalesef Sezgin Tanrıkulu gibi milli projelere karşı çıkan terör örgütlerini açık ve aleni olarak destekleyen. Canan Kaftancıoğlu gibi yine sol terör gruplarını destekleyen profilde siyasetçileri ön plana çıkarıyorlar. Ama milliyetçi ulusalcı profildekiler ise çok korkunç bir bastırılma ve sindirilmeyle karşı karşıya CHP içerisinde. Alternatif bir adayın çıkması bile mümkün olmuyor.

İyi Parti HDP ve CHP üçgeninde yaşananları perde arkasında ne var? İşte yanıtı |Video İYİ PARTİ HDP VE CHP ÜÇGENİNDE YAŞANANLARI PERDE ARKASINDA NE VAR? İŞTE YANITI |VİDEO
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateşten Kılıçdaroğluna çok ağır sözler: Bu kumpasın hesabı görülmeli CHP ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ ATEŞ'TEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK AĞIR SÖZLER: BU KUMPASIN HESABI GÖRÜLMELİ
Kemal Kılıçdaroğlu HDPli belediyelere sahip çıktı! İşte CHP-HDP ilişkisi KEMAL KILIÇDAROĞLU HDP'Lİ BELEDİYELERE SAHİP ÇIKTI! İŞTE CHP-HDP İLİŞKİSİ

Fetih coşkusu Yunan basınını rahatsız etti
Fetih coşkusu Yunan basınını rahatsız etti
Kurultay öncesi 'çete' atışması
Kurultay öncesi 'çete' atışması
Cumhurbaşkanlığı paylaştı! Yapım aşamaları
Cumhurbaşkanlığı paylaştı! Yapım aşamaları
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin içi
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin içi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan: Söz verdiğimiz gibi...
Başkan Erdoğan: Söz verdiğimiz gibi...
İnsanlık dışı olayla ilgili ABD'ye sert tepki
İnsanlık dışı olayla ilgili ABD'ye sert tepki
Fatih sondaj gemisi yola çıkıyor
Fatih sondaj gemisi yola çıkıyor
Erbaş cuma hutbesini Peygamber Efendimizin duasıyla bitirdi
Erbaş cuma hutbesini Peygamber Efendimizin duasıyla bitirdi
Fatih Camii'inde cuma namazı heyecanı
Fatih Camii'inde cuma namazı heyecanı
Koronavirüs ile mücadelede flaş adım
Koronavirüs ile mücadelede flaş adım
Bakan Albayrak'tan 'İstanbul'un fethi' mesajı
Bakan Albayrak'tan 'İstanbul'un fethi' mesajı
Daha Fazla Video Göster