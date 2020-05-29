Son dakika: CHP'de kurultay öncesi 'çete' atışması |Video

Son dakika haberi... CHP'de kurultay öncesi hareketlilik yaşanıyor. Muhalifler sürece nasıl bakıyor? Yeni kurultay nelere gebe? Muhalifler neden “Hiçbir çetenin yanında yer almayacağız” dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... CHP'de kurultay öncesi hareketlilik yaşanıyor. Muhalifler sürece nasıl bakıyor? Yeni kurultay nelere gebe? Muhalifler neden "Hiçbir çetenin yanında yer almayacağız" dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

FAZLA BİR ŞEY ÇIKMAZ

Açıklamalardan satır başları;

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Kurultayda çok fazla sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Muhalif sesler çıkıyor birileri bir şeyler söylüyor ama benim gördüğüm kadarıyla siyaseten bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine ya da mevcut yönetimin siyasetine alternatif hiçbir fikri tartışma yok CHP'de. Ne Fikri Sağlar cephesinde ne Muharrem İnce cephesinde.. Kemal beyin bugün Türkiye'ye ilişkin söylediği temel meselelerine yaklaşımı herhangi bir özgün CHP içerisinde rahatsızlık duyan kemalist, ulusalcı herhangi bir siyasi çıkış görmüyorum o yüzden bu kurultaydan da fazla bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum.

ÇOK TRAJİK BİR DURUM

Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz: Çok trajik bir durum yaşanıyor. Alternatif bir görüşe gruba izin verilmediği gibi sadece Kemal Kılıçdaroğlu maalesef Sezgin Tanrıkulu gibi milli projelere karşı çıkan terör örgütlerini açık ve aleni olarak destekleyen. Canan Kaftancıoğlu gibi yine sol terör gruplarını destekleyen profilde siyasetçileri ön plana çıkarıyorlar. Ama milliyetçi ulusalcı profildekiler ise çok korkunç bir bastırılma ve sindirilmeyle karşı karşıya CHP içerisinde. Alternatif bir adayın çıkması bile mümkün olmuyor.