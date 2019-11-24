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24.11.2019

Son dakika: CHP içindeki çetenin tekne tatilinde hangi isimler vardı? Zafer Şahin'den bomba açıklamalar

“Külliye’ye giden CHP’li” yalanının Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde patlamasının ardından CHP içten içe kaynıyor. Kumpasın arkasında kimin olduğu konuşulurken Muharrem İnce, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnce, kendisine kumpas kuran CHP Genel Merkezi’ndeki çetenin yazın aynı teknede tatil yaptığını belirtti. TAKVİM Gazetesi yazarı Zafer Şahin, ‘CHP içindeki çete’nin aynı teknedeki tatiliyle ilgili önemli kulis bilgilerini verdi. Şahin, bu tatilin Çeşme’de yapıldığını ve iki Genel Başkan Yardımcısının ve bir Grup Başkanvekilinin olduğunu söyledi.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Bomba bir haber" diyerek servis ettiği "Külliye'ye giden CHP'li" yalanının perde arkası gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2020'de yapılacak olan Kurultay'da karşısına çıkacak olan rakibe 'Erdoğan'ın adamı' damgasını yapıştırmak istiyordu. Plan beklenildiği gibi tutmadı ve algı operasyonunun başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu tüm çıplaklığıyla belli oldu.

"GENEL MERKEZ'DEKİ ÇETE YAZIN AYNI TEKNEDE TATİL YAPTI"

Konuyla ilgili Muharrem İnce bugün basın toplantısı düzenleyerek yanıt verdi. İnce'nin açıklamarında dikkat çekici yer ise CHP içindeki çeteden bahsettiği anlardı. İnce, "Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar." Dedi. Ardından gözler teknede kimlerin olduğuna çevrildi.

YER: ÇEŞME!

A Haber canlı yayınından çarpıcı açıklamalarda bulunan TAKVİM Gazetesi yazarı Zafer Şahin, teknede tatille ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Şahin, "Muharrem İnce'nin söylediği tekne olayı var. O tekne Çeşme'de. O tatilin de Çeşme Belediye Başkanı tarafından düzenlenen bir organizasyon olduğu söyleniyor." Dedi.

2 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE 1 GRUP BAŞKANVEKİLİ

"İsimler de belli ama ben burada ifade etmek istemiyorum." Diye konuşan Şahin, "Sadece ben şunu söyleyeyim. İki tane Genel Başkan Yardımcısından bahsediliyor. Onlar katılan Bir Grup Başkanvekilinden bahsediliyor. Zaten Muharrem İnce de olayın başından beri, kendisine bu kumpası kuranların bir genel başkan yardımcısı ve grup başkanvekili olduğunu söylüyor. O teknede olduğu iddia edilen isimler de bunlar." İfadelerini kullandı.

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