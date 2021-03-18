CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yalanı A Haber canlı yayınında çöktü

Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Van Kapıköy Sınır Kapısı'nın kapalı olduğunu ve devletin Vanlıları cezalandırdığını iddia etmişti. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel, Kılıçdaroğlu'nun iddiası üzerine sözü edilen sınır kapısına gitti. Geçgel, Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi sınır kapısının kapalı olmadığını ve vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında giriş-çıkış yapabildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısından Van Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulundu. Ancak kapının sabah akşam açık olduğu ortaya çıktı. Ayrıntılar A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel canlı yayında aktardı.

Geçgel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddiasının gerçeği yansıtmadığını sınır kapısını 08-17 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. İran'dan turistlerin Van'a sınır kapısı üzerinden geldiği anlar ise A Haber canlı yayınında görüntülendi. Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çöktü.

İşte o anlar...