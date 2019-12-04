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04.12.2019

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili suçunu itiraf etti

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili Ordu Valisi Seddar Yavuz açıklamalarda bulundu. Yavuz, “Katil suçunu itiraf etti. Zanlının 12 suç kaydı var” dedi.

ORDU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ordu Valisi Seddar Yavuz açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Katil suçunu itiraf etti. Zanlının 12 suç kaydı var" dedi.

14 YIL ÖNCE DE BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRMÜŞ

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

Yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.

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