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Son dakika: Cenevre'de Kıbrıs Zirvesi sona erdi! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den flaş sözler
Son dakika haberi...BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Resmi müzakereler için yeniden görüşeceğiz' açıklamasında bulundu. Guterres, 'Kararlıyız, bu diyaloğu ilerletmek için bir noktada pozitif bir sonuç almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız' dedi.