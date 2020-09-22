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Son dakika: Brüksel'de kritik görüşme! Türk ve Yunan heyetleri 5. kez NATO karargahında! İşte masadaki konu

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Giriş: 22.09.2020 10:33
Güncelleme:22.09.2020 10:37
Son dakika haberi... Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri bugün 5. kez NATO karargahında toplantı yapacak. Brüksel’de yapılacak toplantıda neler konuşulacak? Ana gündem maddesi ne olacak? A Haber muhabiri Fatih Özyar, detayları canlı yayında anlattı.

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri bugün 5. kez NATO karargahında toplantı yapacak. Brüksel'de yapılacak toplantıda neler konuşulacak? Ana gündem maddesi ne olacak? A Haber muhabiri Fatih Özyar, detayları canlı yayında anlattı.

GÜNDEMDE TEK BİR KONU VAR

Özyar, "Bugün gerçekleşecek 2 önemli toplantılardan bir tanesi NATO karargahında Türkiye saatiyle 15.30'da başlaması bekleniyor. Toplantıya Türkiye'nin ve Yunanistan'ın askeri ve sivil temsilcileri katılacak. Toplantı ayrıştırma usulleri altında gerçekleşecek. Burada gündemde tek bir konu var bu gündem maddesi de sadece Doğu Akdeniz. Özellikle NATO önümüzdeki 24-25 Eylül'de yani Perşembe ve Cuma günü Brüksel'de gerçekleşecek olan Avrupa Birliği Liderleri Zirvesi öncesinde bugünkü toplantıya çok önem veriyor." ifadelerini kullandı.

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