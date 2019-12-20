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20.12.2019

Bolu Valisi Ahmet Ümit iddiaları A Haber canlı yayınında yalanladı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant'ta faytonlarda koşturulan 83 attan 8'inin ruam hastalığı nedeniyle karantina altına alındığı haberleriyle ilgili A Haber canlı yayınında konuştu. Vali Ümit, 8 atta ruam virüsü tespit edildiği iddialarını yalanladı. 83 at içerisinde 8 atta bu virüsün olabileceği şüphesiyle numunelerin alındığının altını çizdi. Vali Ümit, kesin sonuçların 3-4 gün içerisinde belli olacağını ifade etti. İşte Abant'ta yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

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