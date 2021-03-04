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Son dakika | A Haber helikopter kazasının olduğu bölgede!
Elazığ 8. Kolordu Komutanlığına ait askeri helikopterin Bitlis’te düşmesi sonucu 11 askerimiz şehit oldu. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel kazanın yaşandığı köye ulaştı. Geçgel bölgede yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.
Bingol'den Bitlis Tatvan'a gitmek üzere havalanan askeri helikopter düştü. 11 askerimiz şehit olurken 2 askerimiz ise yaralandı. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel, helikopterin düştüğü köydeki çalışmalara dair son durumu canlı yayında aktardı.