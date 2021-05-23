Binali Yıldırım'dan canlı yayında iddialarla ilgili açıklama: Kesinlikle iftiradır

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım partisinin İstanbul İl Başkanlığında oğluna yönelik iddialarla ilgili net konuştu. Yıldırım canlı yayında şu ifadeleri kullandı: İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz.

Sedat Peker, YouTube üzerinden yayınladığı videolarda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında da çeşitli iddialar ortaya atmıştı. Yıldırım, bu iddialarla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE İFTİRADIR"

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Yıldırım, "Aileme ve şahsıma iftira atıldı, söylenenleri kabul etmiyoruz. Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz" dedi.