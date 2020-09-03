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Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı

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Giriş: 03.09.2020 14:50
Güncelleme:03.09.2020 14:53
Son dakika haberleri... AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı. Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Binali Yıldırım açıklamasında, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi.

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