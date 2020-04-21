Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan yaz tatili planı yapan vatandaşlara uyarı | Video

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Haziran ayında corona virüs (Covid-19) tedbirlerinde bir miktar gevşeme olacağını söyledi ve uyardı. Kara, "Geçen yaz gibi bir yaz olacağını düşünmeyelim. Sahillerde geçen yaz ki gibi iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak. Sadece bir miktar rahatlama olacak. " dedi.