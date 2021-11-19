SON DAKİKA | Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme! O terörist tutuklandı

2016 yılında PKK tarafından Beşiktaş Vadofona Park Stadı etrafında düzenlenen terör saldırısında 47 kişi şehit olmuştu. Hain saldırıyla ilgili teslim olan terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

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