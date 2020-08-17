Son dakika haberleri... Akdeniz'de sıcak sularda petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdüren araştırma gemilerimizin varlığı bölgedeki Batı ülkelerini rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye kıta sahanlığı içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz ve Oruç Reis gemileri peş peşe ilan edilen NAVTEXlerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz'de sıcak sularda petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdüren araştırma gemilerimizin varlığı bölgedeki Batı ülkelerini rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye kıta sahanlığı içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz ve Oruç Reis gemileri peş peşe ilan edilen NAVTEXlerin ardında aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye kıta sahanlığı içerisinde Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren 3 gemimiz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından korunuyor.

Öte yandan Mersin Limanı'nda bakımda olan Kanuni sondaj gemisinin de kısa süre içerisinde faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.