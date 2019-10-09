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09.10.2019
Son dakika: Başkomutan Erdoğan Barış Pınarı Harekatı emrini böyle verdi |Video
Son dakika haberi... Başkomutan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi. İşte o anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkomutan sıfatıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.
O ANLAR TARİHE BÖYLE GEÇTİ
Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı emrini verdiği anlar fotoğraf karelerine böyle yansıdı.
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