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09.10.2019

Son dakika: Başkomutan Erdoğan Barış Pınarı Harekatı emrini böyle verdi |Video

Son dakika haberi... Başkomutan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkomutan sıfatıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.

O ANLAR TARİHE BÖYLE GEÇTİ

Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı emrini verdiği anlar fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

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