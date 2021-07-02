Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya’da! Tank Palet Fabrikası’nda incelemelerde bulunacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Sakarya'da bir dizi açılışta bulunacak. Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Başkan Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılacak. A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.

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