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21.04.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması! Tarih verildi |Video

Son dakika haberi; Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" dedi. SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüs (Covid-9) ile Türkiye'nin ve dünyanın verdiği çetin mücadele hakkında kritik mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRAKİ EN BÜYÜK KRİZ"

Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür.

"BAYRAM SONRASI ÜLKEMİZİN NORMAL HAYATA GEÇİŞİNİ HEDEFLİYORUZ"

Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER KAPSAMLI BİR KRİZ KARŞISINDA ÇARESİZ"

Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Gelişmiş ülkelerin kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor.

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