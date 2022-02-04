04 Şubat 2022, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü önemli açıklamalar! Biden olumlu yaklaşım sergileyemedi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan barış diplomasisi için Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy ile görüştü. Başkan Erdoğan, 3 saat 10 dakika süren Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey görüşmesinin ardından yurda döndü. Uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi ve Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkileri değerlendirdi.