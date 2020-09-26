Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı! Mavi Vatan vurgusu dikkat çekti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz’de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz" dedi.