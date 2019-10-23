Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye sürpriz ziyaret |Video

Son dakika haber: Başkan Erdoğan, bir süre önce rahatsızlık geçiren ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra taburcu edilen MHP Lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. Başkan Erdoğan'ın MHP Lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti kapsamında Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelerinde gündeme geleceği ifade ediliyor. Sürpriz ziyaretin ayrıntılarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.