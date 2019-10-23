BİZE ULAŞIN
23.10.2019
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye sürpriz ziyaret |Video
Son dakika haber: Başkan Erdoğan, bir süre önce rahatsızlık geçiren ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra taburcu edilen MHP Lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. Başkan Erdoğan'ın MHP Lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti kapsamında Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelerinde gündeme geleceği ifade ediliyor. Sürpriz ziyaretin ayrıntılarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.