23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.10.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye sürpriz ziyaret |Video

Son dakika haber: Başkan Erdoğan, bir süre önce rahatsızlık geçiren ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra taburcu edilen MHP Lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. Başkan Erdoğan'ın MHP Lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti kapsamında Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelerinde gündeme geleceği ifade ediliyor. Sürpriz ziyaretin ayrıntılarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Mehmetçik'ten öğrenci kardeşine duygu yüklü yanıt
Mehmetçik'ten öğrenci kardeşine duygu yüklü yanıt
Trump'tan flaş Güvenli Bölge açıklaması
Trump'tan flaş Güvenli Bölge açıklaması
YPG'lilerin karargah olarak kullandığı binaya Türk bayrağı asıldı
YPG'lilerin karargah olarak kullandığı binaya Türk bayrağı asıldı
İşte YPG'ye büyük darbenin vurulduğu Resulayn!
İşte YPG'ye büyük darbenin vurulduğu Resulayn!
Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın perde arkası
Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın perde arkası
FETÖ'cü Enes Kanter'den CNN'de küstah sözler!
FETÖ'cü Enes Kanter'den CNN'de küstah sözler!
Van'da terör operasyonu! Askerler tek tek çıkardı
Van'da terör operasyonu! Askerler tek tek çıkardı
Neden Türkiye'siz bir NATO istiyorlar?
Neden Türkiye'siz bir NATO istiyorlar?
Firari FETÖ'cü savcı düzenlenen operasyonlar yakalandı
Firari FETÖ'cü savcı düzenlenen operasyonlar yakalandı
Tunç Soyer çark etti ama ses kaydı çıktı!
Tunç Soyer çark etti ama ses kaydı çıktı!
Türkiye 5 gün içinde 2 önemli güçle anlaşma sağladı
"Türkiye 5 gün içinde 2 önemli güçle anlaşma sağladı"
Daha Fazla Video Göster