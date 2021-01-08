Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşı ve ilaç açıklaması: Bir kısmını ülkemizde üreteceğiz

Cuma namazı sonrası canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin soruya yanıt verdi ve aşı karşıtlarına sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz. Bedeli ne olursa olsun aşıları alacağız, ilaçları da alacağız. Bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz ve inşallah bunlarla birlikte bu mücadeleyi, savaşı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kovid-19 aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik şu ifadeleri kaydetti:

Başkan Erdoğan, Kovid-19 aşısıyla ilgili, "Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak. (Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir. Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz. Bedeli ne olursa olsun aşıları alacağız, ilaçları da alacağız. Bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz ve inşallah bunlarla birlikte bu mücadeleyi, savaşı vereceğiz."" diye konuştu.