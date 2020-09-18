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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız"

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Giriş: 18.09.2020 14:32
Güncelleme:18.09.2020 14:38
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan koronavirüs önlemleri ile ilgili, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız." diyerek, "Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri ile ilgili, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız." diyerek, "Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır." ifadesini kullandı.

Aşı çalışmaları ile ilgili de Erdoğan, "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." şeklinde konuştu.

"DARBECİ HAFTER ENİNDE SONUNDA BU İŞTE KAYBEDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeci Hafter eninde sonunda bu işte kaybedecek, bunu görüyoruz." dedi.

"Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme konusunda sıkıntımız yok." diyen Erdoğan, "Neyi görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz, aslolan budur." ifadesini kullandı.

"ORUÇ REİS TEKRAR GÖREVİNE DÖNECEK"

Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis'in tekrar görevine döneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var." dedi.

MISIR İLE İSTİHBARİ GÖRÜŞMELER

Erdoğan, "Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir açıdan engel yoktur ama Yunanistan ile yaptığı anlaşma bizi üzmüştür." şeklinde konuştu.

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