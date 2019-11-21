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21.11.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler 'Devlet yalan söylemez' dedi ve açıkladı |Video

Son dakika haberi... Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Son 17 yılda ülkemize ekonomide, turizmde, sağlıkta, savunmada nasıl çağ atlamışsak tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık. Tarım sektörümüzü yılların ihmali ve öngörüsüzlüğünden kurtarmak için yeni üretim ve destekleme modellerini devreye aldık. Çiftçilerimize bugüne kadar toplamda 137,7 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik. Hayali rakamlar değil yaptıklarımızı söylüyorum. Bakanlığımızın 2020 yılı bütçemizin yüzde 54 buçuğunu tarımsal desteklere ayırdık. Tarımsal gayri safi yurt içi hasılamız  37 milyar liradan 2018 yılında 213,3 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarını eleştirerek "Bak buradan yine açıklıyorum. Benim bu rakamlarım resmi rakamlardır. Gazete küpürlerinden toplanan rakamlar değildir. Devlet yalan söylemez. Ben de bunu söylüyorum. Biz tarımsal hasılada dünyada 7'incisi Avrupa da ise 1. sıradayız" dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Son 17 yılda ülkemize ekonomide, turizmde, sağlıkta, savunmada nasıl çağ atlamışsak tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık. Tarım sektörümüzü yılların ihmali ve öngörüsüzlüğünden kurtarmak için yeni üretim ve destekleme modellerini devreye aldık. Çiftçilerimize bugüne kadar toplamda 137,7 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik. Hayali rakamlar değil yaptıklarımızı söylüyorum. Bakanlığımızın 2020 yılı bütçemizin yüzde 54 buçuğunu tarımsal desteklere ayırdık. Tarımsal gayri safi yurt içi hasılamız 37 milyar liradan 2018 yılında 213,3 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

"DEVLET YALAN SÖYLEMEZ"

Başkan Erdoğan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarını eleştirerek "Bak buradan yine açıklıyorum. Benim bu rakamlarım resmi rakamlardır. Gazete küpürlerinden toplanan rakamlar değildir. Devlet yalan söylemez. Ben de bunu söylüyorum. Biz tarımsal hasılada dünyada 7'incisi Avrupa da ise 1. sıradayız" dedi.

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