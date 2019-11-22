Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Eğer yiğitsen... |Video

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada son günlerde çok konuşulan "Külliye'ye giden CHP'li " iddiası ile ilgili sert çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, “Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan.” ifadelerini kullandı.