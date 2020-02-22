Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Rüşvet çiftliğinden bahset |Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir’de Kınık Belediyesi'ni ziyareti etti. Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, Yalova Belediyesi'nde yaşanan yolsuzlukla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. "Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi." diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek "CHP'deki rüşvet çiftliğinden bahset!" dedi.